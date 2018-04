Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem leicht versetzten Doppeltop geriet der Platinpreis ab Ende Februar unter Druck und etablierte nach dem Bruch der wichtigen Unterstützung bei 967 USD einen Abwärtstrendkanal, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser habe bis an den Support bei 900 USD zurückgeführt, an dem die Käufer das Ruder herumgerissen und eine Erholung gestartet hätten. Diese habe den Kurs des Edelmetalls zuletzt aus dem Trendkanal ausbrechen lassen und an den Widerstand bei 941 USD geführt. Doch trotz zweier Anläufe habe die Hürde in der Vorwoche nicht dauerhaft überschritten werden können.



Aktuell setze der Wert an die Unterstützung bei 920 USD zurück. Die Fehlausbrüche über 941 USD seien zudem bärisch zu werten und würden damit auch den Bruch dieser Unterstützung nahelegen. In der Folge dürfte Platin entlang der Oberseite des Trendkanals bis 900 USD zurücksetzen. Dort sollten die Bullen allerdings einen Doppelboden ausbilden und eine weitere mehrtägige Erholung starten. Andernfalls drohe ein Einbruch bis 885 USD und tiefer. Würden die Käufer dagegen die 920 USD-Marke verteidigen, könnte ein weiterer Ausbruchsversuch über 941 USD diesmal erfolgreich verlaufen und Platin bis 967 USD antreiben. (23.04.2018/ac/a/m)