Paris (www.aktiencheck.de) - Seit der erfolgreichen zweiten Verteidigung der Unterstützung bei 813 USD befindet sich der Platin-Kurs (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in einem Aufwärtstrend, der zum Ausbruch über den starken Widerstand bei 908 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach diesem Kaufsignal habe der Wert ab Mitte November mit zunehmender Dynamik nach Norden gezogen und auch die Hürde bei 947 USD überwunden. Zuletzt hätten die Bullen wie erwartet den zentralen übergeordneten Widerstand bei 988 USD erreicht, an dem der Kurs des Edelmetalls heute zunächst abpralle.



Dem steilen Aufwärtsimpuls könnte jetzt eine kurzfristige Korrektur folgen. Doch schon am Bereich von 947 bis 955 USD sollten die Käufer die nächste Aufwärtswelle starten. Breche der Wert dann auch über 988 USD aus, wären Zugewinne bis 1.013 und 1.036 USD die Folge. Ein Anstieg über das Jahreshoch würde für Aufwärtspotenzial bis 1.070 USD sorgen. Unterhalb von 947 USD käme es dagegen zu einer schrittweisen Korrektur bis 908 USD, ehe von dort der nächste Ausbruchsversuch starten könnte. (02.12.2020/ac/a/m)



