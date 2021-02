Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während der gestrigen Sitzung stiegen die Preise der Edelmetalle deutlich an, so die Experten von XTB.Die Aufwärtsbewegung lasse sich durch die anhaltend starke Nachfrage aus dem Automobilsektor, insbesondere in China, und die Lieferunterbrechungen bei Südafrikas größtem Hersteller aufgrund von Covid-19 erklären. Der chinesische Automarkt habe sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 erholt und sei im Dezember um 6,6% gewachsen. Es werde erwartet, dass er im Jahr 2021 insgesamt um 7% zulege.Mit Blick auf den W1-Chart habe der Kurs die Widerstandszone bei 1.190 Dollar erreicht. Sollte ein Ausbruch darüber gelingen, wäre der Weg in Richtung 1.275 Dollar offen. Gelinge es hingegen den Verkäufern, die Kontrolle wieder zu erlangen, dann wäre der Bereich um die 1.020 Dollar die entscheidende Unterstützung. (09.02.2021/ac/a/m)