Paris (www.aktiencheck.de) - Die Rally bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) endete vorerst im Bereich des anvisierten charttechnischen Kursziels bei 1.335 USD und mündete in eine Korrektur, die den Wert in kurzer Zeit wieder bis an die Unterstützung bei 1.135 USD drückte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei den Bullen Anfang März die Ausbildung einer Erholung gelungen, die bislang allerdings an der Kurshürde bei 1.228 USD gescheitert sei. In den letzten Tagen sei Platin dort nach Süden abgedreht und habe zuletzt auch wieder die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der kleinen Unterstützung bei 1.170 USD unterschritten.



Die Erholung sei vorerst beendet und damit ein Angriff auf die Haltemarke bei 1.155 USD zu erwarten. Sollte die Marke allerdings verteidigt werden, könnte sich eine zweite Aufwärtsbewegung bis 1.193 USD und darüber ggf. bis 1.228 USD anschließen, ehe die Verkäufer spätestens dort wieder zuschlagen dürften. Ein direkter Bruch der 1.155-USD-Marke würde dagegen für die unmittelbare Fortsetzung des Abwärtstrends sprechen und zu Verlusten bis 1.135 und 1.090 USD führen, ehe sich der Platinpreis dort stabilisieren könnte. Ein Abverkauf bis 1.066 USD wäre dann aber nicht mehr auszuschließen. (24.03.2021/ac/a/m)

