Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Februar wurde Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) von einer massiven Verkaufswelle erfasst und bis Mitte März bis unter die 600-USD-Marke gedrückt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer kurzen Bodenbildungsphase sei der Käuferseite dort ein dynamischer Konter gelungen, der den Wert zuletzt an die Barriere bei 751 USD geführt habe. Nach dem Bruch einer steilen Abwärtstrendlinie nähere sich der Wert in dieser Woche erneut dem Widerstand.



Weiterhin befinde sich der Platinkurs in einer schmalen Handelsspanne, die in Kürze nach oben hin aufgelöst werden könnte. Hierfür sei ein dynamischer Bruch der 751-USD-Marke notwendig. In der Folge könnte Platin zügig bis 813 USD und nach einer kurzen Korrektur sogar bis 846 USD steigen. Der übergeordnete Abwärtstrend wäre hiervon dennoch nicht tangiert. Erst über der 908-USD-Marke könnte man von einer neuen Hausse sprechen. Würden die Bullen dagegen an der 751-USD-Marke scheitern, wäre mit Abgaben bis 711 USD zu rechnen. Darunter drohe ein Abverkauf bis 676 und 643 USD. (08.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >