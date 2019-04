Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von der Unterstützung bei 775 USD zog der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ab Mitte Februar in einer Erholungsbewegung über die Hürden bei 831 und 868 USD an und bildete damit kurzfristige Kaufsignale aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe der Kurs des Edelmetalls bereits den Widerstand bei 912 USD erreicht, ehe ein Pullback an die Ausbruchsmarke bei 868 USD erfolgt sei. Dieser nähere sich der Wert aktuell innerhalb einer bullischen Flaggenformation.



Werde die bullische Flagge nach oben verlassen, könnte dies den Startschuss für einen weiteren Angriff auf die 912-USD-Marke liefern. Auf diesem Niveau könnten die Verkäufer allerdings nochmals aktiv werden und eine weitere Korrektur auslösen. Sollte die Hürde dagegen überwunden werden, dürfte Platin bis 929 USD klettern. Darüber wäre sogar ein Anstieg bis 967 USD möglich. Abgaben unter 868 USD würden dagegen bereits für aufkommenden Verkaufsdruck sprechen und zu einem Einbruch bis 845 USD führen. Sollte sich der Wert dort nicht stabilisieren, wäre ein Bruch der Marke die Folge. Dieses Verkaufssignal dürfte dann für einen Abverkauf bis 806 USD sorgen. (18.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >