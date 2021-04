Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte Februar erreichte die Rally bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ihren bisherigen Höhepunkt, als das Edelmetall in einer steilen Kaufwelle kurz über den Widerstand bei 1.289 USD ausbrach, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die anschließende Korrektur habe dagegen bereits unter die Unterstützung bei 1.135 USD geführt, ehe weitere Verluste durch eine volatile Seitwärtsbewegung hätten aufgefangen werden können. Diese sei bislang aber den Widerständen bei 1.228 bzw. 1.245 USD gescheitert. So zuletzt auch im gestrigen Handel, als ein kurzer Ausbruchsversuch direkt wieder gekontert worden sei.



Die Schwankungsbreite der Phase seit März lasse darauf schließen, dass der Käuferseite aktuell noch die Kraft für einen impulsiven Ausbruch fehle. Damit könnte jetzt schon der Bruch der nahen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie für einen Trendwechsel sorgen und Platin direkt unter 1.193 USD einbrechen. Darunter wäre mit weiteren Abgaben bis an das Ausgangstief des letzten Anstiegs bei 1.152 USD und die Unterstützung bei 1.135 USD zu rechnen. Sollte dort eine Erholung ausbleiben, könnte der Wert bereits bis 1.106 und 1.066 USD durchgereicht werden. Umgekehrt wäre weiterhin ein Anstieg über 1.245 USD bullisch zu werten und könnte im zweiten Anlauf zu einer Rally bis 1.289 USD führen. (28.04.2021/ac/a/m)

