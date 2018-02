Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen des steilen Anstiegs der letzten Wochen erreichte Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) den Widerstand bei 1.020 USD, setzte dort jedoch zurück, ohne die Hürde nennenswert überschritten zu haben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend sei es zu einer Korrektur der Kaufwelle gekommen, die jedoch sehr früh gestoppt worden sei. Ausgehend von der Unterstützung bei 967 USD habe der Wert in den letzten Tagen erneut in Richtung der Verlaufshochs angezogen und dabei auch den Zwischenwiderstand bei 990 USD überwunden. Jetzt gelte es für die Bullen, das positive Momentum zu nutzen.



Verbleibe das Edelmetall jetzt über der 990 USD-Marke, wäre die erste Etappe auf dem Weg zur 1.020 USD-Marke erfolgreich verlaufen. In der Folge dürfte der Wert an die Jahreshochpunkte klettern. Dort sei nochmals mit Abgabedruck zu rechnen. Werde die 1.020 USD-Marke im Anschluss durchbrochen, käme es zu einer Kaufwelle bis 1.043 USD, die sich schließlich bis 1.066 USD ausdehnen dürfte. Falle Platin dagegen wieder zurück, käme die Unterstützung bei 967 USD wieder in den Fokus. Dort hätten die Bullen die Chance, einen Boden auszubilden und den nächsten Angriff zu starten. Abgaben unter die Marke würden dagegen für einen Rückfall bis 941 USD sorgen. (23.02.2018/ac/a/m)