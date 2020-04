Boston (www.aktiencheck.de) - Wir wissen jetzt, was der Wirtschaftsmotor der Welt wert ist, wenn man befiehlt, ihn abzuschalten, so Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute, im Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.



Das chinesische BIP sei im ersten Quartal um 9,8% im Vergleich zum vierten Quartal 2019 gefallen - und um 6,8% im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings hätten nicht viele Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verloren, da die Arbeitslosigkeit im März auf 5,9% gegenüber dem Rekordhoch von 6,2% im Februar zurückgegangen sei. Der weitere Erholungspfad werde jedoch von dem Vertrauen abhängen, ob chinesische Unternehmen und Verbraucher inmitten der globalen Krise ihre Ausgaben ankurbeln würden.



Mit dem französischen Plan zur Rettung des Euroraums stehe so viel auf dem Spiel, dass er auch die Union völlig neugestalten könnte. Der Vorschlag, über den im Europäischen Rat nächste Woche verhandelt werden solle, stütze sich auf einen Fonds in Höhe von 1 Billion Euro, der für Investitionen eingesetzt werden solle, die den Aufschwung und das künftige Wachstum in den am stärksten betroffenen Ländern ankurbeln würden. Der Fonds würde gemeinsame Schulden zu niedrigen Zinssätzen bedeuten, um Projekte zu finanzieren und die Schuldenlast über längere Zeit zu verteilen. Die Ausgaben würden in Form von Beihilfen erfolgen. Interessanterweise sei auch eine Alternative vorgeschlagen worden, die Aufnahme von Schulden durch eine Untergruppe von Ländern durchzuführen. Plan A oder Plan B - Solidarität werde so bedeutsam sein, wie es sich anhöre. (Ausgabe vom 18.04.2020) (20.04.2020/ac/a/m)



