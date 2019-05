NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

26,04 USD +0,74% (21.05.2019, 16:30)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen.

Great Falls (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Analyst Tom Forte von D.A.Davidson & Co.:Aktienanalyst Tom Forte vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. bestätigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS)Nach einem Gespräch mit dem Management von Pinterest Inc. sprechen die Analysten von D.A. Davidson & Co. von einem zunehmenden Vertrauen in die Monetarisierung der internationalen Zielgruppe.Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer im Auslandsgeschäft sei im letzten Quartal um 60% gestiegen. Gegenüber dem Vorquartal mit einem Plus von 28,6% bedeute dies eine klare Steigerung. Analyst Tom Forte ist optimistisch, dass Pinterest durch den Eintritt in neue Märkte, neue Produkte und eine höhere ad load auf internationalen Parkett ein stärkeres Umsatzwachstum der Werbeerlöse erzielen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pinterest-Aktie: