34,91 USD -3,24% (04.08.2020, 16:27)

US72352L1061



A2PGMG



2U9



PINS



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) unter die Lupe.Social Media boome - gerade auch im Corona-Jahr 2020. Wer nach Inspirationen für die Einrichtung des Homeoffice oder Urlaubsideen suche, werde bei Pinterest fündig. Bisher sei die Plattform v.a. in den USA beliebt, doch erobere mehr und mehr auch Europa. Und nun der Zahlen-Hammer: 50% Umsatzwachstum im Juli gegenüber dem Vorjahr. Treiber: Neue künstliche Intelligenz erkenne genau, was auf den Lieblingsbildern der User abgebildet sei und streue entsprechend elegant passende Werbung dazu ein.Der Erfolg könnte auch Rivalen wie Facebook aufschrecken und aufmerksam machen. Facebook habe die Strategie groß gemacht, aufkeimende Konkurrenten wie Instagram, WhatsApp oder Giphy direkt aufzukaufen.Finanziell wäre es ein Klacks: Pinterest bringe bisher erst 13 Mrd. USD auf die Waage. Der Koloss Amazon.com sei hingegen 1.500 Mrd. USD schwer und habe alleine 2019 rund 40 Mrd. USD Free Cash Flow eingenommen. Auch für Facebook mit einer Marktkapitalisierung von 600 Mrd. USD und 40 Mrd. USD liquiden Mittel auf der hohen Kante wäre ein solcher Kauf theoretisch möglich. Konkrete Hinweise darauf gebe es natürlich noch nicht. Aber auch auf eigenen Beinen sei Pinterest aufgrund seiner jüngst überragenden operativen Entwicklung einen Blick wert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link