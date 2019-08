Börsenplätze Pinterest-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

32,88 USD +16,18% (21.05.2019, 14:53, vorbörslich)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen.

(02.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Analyst Lloyd Walmsley von Deutsche Bank:Aktienanalyst Lloyd Walmsley von Deutsche Bank empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) nunmehr zum Kauf.Pinterest Inc. sei in mehr Wachstumsvektoren engagiert als jedes andere Unternehmen im Coverage-Universum, so die Analysten von Deutsche Bank.Die Zahl an Werbepartnern nehme zu, ebenso wie die Ausgaben pro Werbekunde. Zudem finde eine Verlagerung in Richtung profitablerer Videowerbung statt. Abgesehen davon nehme die Anzahl der Nutzer stetig zu. Dies betreffe vor allem das internationale Geschäft.Diese Formel führt nach Ansicht des Analysten Lloyd Walmsley zu Aufwärtspotenzial bei den Schätzungen und folglich auch beim Aktienkurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link