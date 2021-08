Börsenplätze Pinduoduo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

79,80 EUR +15,65% (24.08.2021, 17:37)



NASDAQ-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

93,6501 USD +15,87% (24.08.2021, 17:31)



ISIN Pinduoduo-Aktie:

US7223041028



WKN Pinduoduo-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol Pinduoduo-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol Pinduoduo-Aktie:

PDD



Kurzprofil Pinduoduo Inc.:



Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) betreibt eine große chinesische E-Commerce-Plattform mit integrierten sozialen Netzwerken. Als Pionier von dynamischen Online-Einkaufserlebnissen baute das Unternehmen eine Plattform auf, die Onlinehandel mit sozialen Netzwerken kombiniert. Pinduoduo gehört zu den größten chinesischen E-Commerce-Plattformen und betreibt einen interaktiven virtuellen Marktplatz, auf dem sich die Nutzer austauschen können, während sie sich nach Produkten umsehen. Über Pinduoduo können Käufer Produktinformationen mit sozialen Netzwerken teilen und Freunde, Familie und soziale Kontakte einladen, um gemeinsam online einzukaufen. Die eigene IT-Infrastruktur verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos. Außerdem baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und Machine Learning für die Optimierung von Dienstleistungen und Anwendungen aus. (24.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinduoduo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Anbieters Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische E-Commerce-Konzern Pinduoduo habe am Dienstag den ersten Quartalsgewinn überhaupt gemeldet. Die Online-Geschäfte seien trotz der Corona-Lockerungen gut gelaufen. Die Aktie ziehe im US-Handel stark an und notiere im Moment rund 14 Prozent im Plus. Das seien die Details.Pinduoduo habe für das Juni-Quartal einen Umsatzsprung von 89 Prozent auf 23 Milliarden Yuan gemeldet, was unter dem Durchschnitt der Analystenschätzungen von 26,7 Milliarden Yuan gelegen habe. Der Nettogewinn habe 2,4 Milliarden Yuan betragen, verglichen mit einem Nettoverlust von 899 Millionen Yuan im Vorjahr.Des Weiteren habe das Unternehmen am Dienstag verkündet, diesen und künftige Gewinne für die Entwicklung der Landwirtschaft zu spenden, bis insgesamt 10 Milliarden Yuan (1,5 Milliarden Dollar) erreicht würden. Pinduoduo habe erklärt, dass die philanthropische Initiative - die bereits vom Verwaltungsrat genehmigt worden sei - dazu dienen werde, dringende Probleme in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten zu lösen.Die Quartalszahlen seien, wie vom "Aktionär" vermutet, gut ausgefallen. Nichtsdestotrotz bleiben Anleger angesichts des anhaltendenden Abwärtsdrucks aufgrund des angespannten chinesischen Gesamtmarktes weiterhin an der Seitenlinie, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Pinduoduo-Aktie. (Analyse vom 24.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link