Tradegate-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

91,60 EUR +1,33% (02.09.2021, 12:42)



NASDAQ-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

106,83 USD +6,81% (01.09.2021)



ISIN Pinduoduo-Aktie:

US7223041028



WKN Pinduoduo-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol Pinduoduo-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol Pinduoduo-Aktie:

PDD



Kurzprofil Pinduoduo Inc.:



Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) betreibt eine große chinesische E-Commerce-Plattform mit integrierten sozialen Netzwerken. Als Pionier von dynamischen Online-Einkaufserlebnissen baute das Unternehmen eine Plattform auf, die Onlinehandel mit sozialen Netzwerken kombiniert. Pinduoduo gehört zu den größten chinesischen E-Commerce-Plattformen und betreibt einen interaktiven virtuellen Marktplatz, auf dem sich die Nutzer austauschen können, während sie sich nach Produkten umsehen. Über Pinduoduo können Käufer Produktinformationen mit sozialen Netzwerken teilen und Freunde, Familie und soziale Kontakte einladen, um gemeinsam online einzukaufen. Die eigene IT-Infrastruktur verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos. Außerdem baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und Machine Learning für die Optimierung von Dienstleistungen und Anwendungen aus. (02.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinduoduo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Anbieters Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern sei ein sehr interessanter Tag für chinesische Tech-Werte gewesen. Langsam scheinen sich die Anleger mit den Angelegenheiten abgefunden zu haben, so die Experten von "Der Aktionär". Es sei noch keine Trendwende. Es sei aber ein positives Zeichen, dass die großen Werte gestern unter durchaus vernünftigen Handelsumsätzen nach oben gelaufen seien.Die Pinduoduo-Aktie sei um rund 7% gestiegen. Sie reagiere ein bisschen stärker auf positive oder negative Nachrichten, denn es sei ein spannender Wert. Pinduoduo wachse sehr schnell und sei sehr hoch bewertet. Anleger scheinen bei der Pinduoduo-Aktie jetzt etwas Mut zu fassen und durchaus bereit zu sein, hier eine Wette einzugehen - momentan ist es nämlich nichts mehr als eine Wette, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.09.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Pinduoduo-Aktie: