NASDAQ-Aktienkurs Phunware-Aktie:

8,74 USD +471,24% (22.10.2021, 22:00)



ISIN Phunware-Aktie:

US71948P1003



WKN Phunware-Aktie:

A2PBXB



Ticker-Symbol Phunware-Aktie:

2RJ



NASDAQ-Symbol Phunware-Aktie:

PHUN



Kurzprofil Phunware:



Phunware Inc. (ISIN: US71948P1003, WKN: A2PBXB, Ticker-Symbol: 2RJ, NASDAQ Ticker-Symbol: PHUN) bietet eine Softwareplattform an, die Unternehmen mit Produkten, Lösungen und Dienstleistungen ausstattet, um ihre mobilen Anwendungsportfolios zu nutzen, zu verwalten und zu monetarisieren. Seine Multiscreen-as-a-Service (MaaS)-Plattform bietet den mobilen Lebenszyklus von Anwendungen und Medien in einem Login durch eine einzige Beschaffungsbeziehung. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Cloud-basierte mobile Softwarelizenzen in Form von Software Development Kits (SDKs). (25.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Phunware-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Phunware Inc. (ISIN: US71948P1003, WKN: A2PBXB, Ticker-Symbol: 2RJ, NASDAQ Ticker-Symbol: PHUN) unter die Lupe.Die Phunware-Aktie sei in den letzten Tagen regelrecht explodiert. Das US-Unternehmen habe für die Trump/Pence-Wiederwahlkampagne im Jahr 2020 die App entwickelt und verwaltet. Spekulationen, dass Phunware auch für die neue Social-Media-Plattform, die Trump angekündigt habe, verantwortlich sei, hätten zu dem jüngsten Kursfeuerwerk geführt. Die aktuelle Bewertung sei aber exorbitant hoch und werde durch die aktuellen fundamentalen Daten des Unternehmens absolut nicht gerechtfertigt. Die Story sei zwar interessant, aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht mehr kaufenswert. Die Aktie von Phunware gehöre allenfalls auf die Watchlist, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.10.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="http://www.deraktionaer.de/impressum.htm" target="_blank">unter folgendem

Link Börsenplätze Phunware-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Phunware-Aktie:10,19 EUR +36,50% (25.10.2021, 15:23)