Tradegate-Aktienkurs Phunware-Aktie:

15,48 EUR +1.087,12% (22.10.2021, 15:54)



NASDAQ-Aktienkurs Phunware-Aktie:

18,35 USD +1.099,35% (22.10.2021, 15:54)



ISIN Phunware-Aktie:

US71948P1003



WKN Phunware-Aktie:

A2PBXB



Ticker-Symbol Phunware-Aktie:

2RJ



NASDAQ-Symbol Phunware-Aktie:

PHUN



Kurzprofil Phunware:



Phunware Inc. (ISIN: US71948P1003, WKN: A2PBXB, Ticker-Symbol: 2RJ, NASDAQ Ticker-Symbol: PHUN) bietet eine Softwareplattform an, die Unternehmen mit Produkten, Lösungen und Dienstleistungen ausstattet, um ihre mobilen Anwendungsportfolios zu nutzen, zu verwalten und zu monetarisieren. Seine Multiscreen-as-a-Service (MaaS)-Plattform bietet den mobilen Lebenszyklus von Anwendungen und Medien in einem Login durch eine einzige Beschaffungsbeziehung. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Cloud-basierte mobile Softwarelizenzen in Form von Software Development Kits (SDKs). (22.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Phunware-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Phunware Inc. (ISIN: US71948P1003, WKN: A2PBXB, Ticker-Symbol: 2RJ, NASDAQ Ticker-Symbol: PHUN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An der Börse würden sich wieder einmal unglaubliche Dinge abspielen. Die Aktie von Phunware explodiere um mehr als 1.000 Prozent. Das Unternehmen habe für die Trump/Pence-Wiederwahlkampagne im Jahr 2020 die App entwickelt und verwaltet. Jetzt werde darüber spekuliert, dass Phunware auch für die neue Social-Media-Plattform, die Trump angekündigt habe, verantwortlich sei."Truth Social" solle das Trump-Netzwerk heißen und voraussichtlich für die USA ab 21. Februar 2022 im Apple-Store verfügbar sein. Das neue Unternehmen solle ein Konkurrent für das "liberale Medienkonsortium" sein und sich gegen die Tech-Größen des Silicon Valley wehren, habe es in einer Erklärung geheißen.Es seien bislang nur Gerüchte, dass Phunware mit der Entwicklung von "Truth Social" beauftragt werde. Die würden aber ausreichen, dass die Anleger verrückt spielen würden. Sollte an den Spekulationen etwas dran sein, wäre das für das Unternehmen sicherlich eine tolle Sache. Doch selbst dann müsste man erst einmal Zahlen kennen, um die Aktie bewerten zu können, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze Phunware-Aktie: