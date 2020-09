Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Das US-Gesundheitsministerium habe den Anfang April geschlossenen Vertrag mit Philips über die Lieferung von insgesamt 43.000 Beatmungsgeräten für 646,7 Mio. USD bis Dezember 2020 gekündigt. Damit seien die Lieferungen Ende August mit 12.300 ausgelieferten Beatmungsgeräten an die USA eingestellt worden. Der Vertrag mit Philips sei einer mehrerer Verträge des US-Gesundheitsministeriums mit mehreren Unternehmen gewesen, der die Lieferung von insgesamt über 156.000 Beatmungsgeräten bis Ende August 2020 und insgesamt über 187.000 Beatmungsgeräte bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 vorgesehen habe. Im Rahmen der Kündigung des Liefervertrags habe Philips die Guidance für das laufende Geschäftsjahr umsatzseitig (moderates organisches Umsatzwachstum) bestätigt, aber bei der bereinigten EBITA-Marge reduziert, die sich jetzt auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2019 (13,2%) belaufen solle. Zuvor sei Philips von einer Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge in 2020 ausgegangen.Die teilweise Kündigung des Vertrags sei nach Meinung des Analysten auf einen schwächeren Krankheitsverlauf bei COVID-19-Patienten zurückzuführen, wodurch weniger Patienten intensiv behandelt werden müssten. Trotz eines milderen Krankheitsverlaufs bei COVID-19-Patienten werde sich im Rahmen der regionalen Lockerungsmaßnahmen nach Erachten des Analysten erst Zug um Zug erneut anderen medizinischen Behandlungen gewidmet werden. Der Analyst habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. EPS: 1,40 (alt: 1,61) Euro) und 2021 (u.a. EPS: 1,85 (alt: 1,99) Euro) gekappt.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Philips-Aktie unverändert mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 44 Euro auf 42 Euro gesenkt. (Analyse vom 21.09.2020)Börsenplätze Philips-Aktie:Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:38,93 EUR -0,85% (21.09.2020, 09:51)