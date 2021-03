Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:

Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (25.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät zum Kauf der Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Dank der aufgrund von COVID-19 erhöhten Nachfrage im Segment "Connected Care" habe Philips im vierten Quartal 2020 insgesamt etwas besser abschneiden können als von Analysten erwartet. Der Gesamtumsatz sei um 0,7% auf EUR 6,0 Mrd. (Konsens: EUR 5,91 Mrd.) gestiegen, während das bereinigte EBITA (bereinigter operativer Gewinn) um 6,8% auf EUR 1,14 Mrd. (Konsens: EUR 1,12 Mrd.) habe zulegen können. Auf vergleichbarer Basis hätten die Umsätze um 7% gesteigert werden können und auch der Auftragseingang habe sich mit einem Plus von 7% (Vorquartal: -18%) deutlich dynamischer als zuletzt gezeigt. Die Dividende für das abgelaufene Jahr solle mit EUR 0,85 je Aktie unterdessen stabil bleiben.Trotz weiterhin vorhandener Unsicherheiten in Bezug auf COVID-19 erwarte Philips für das laufende Geschäftsjahr 2021 ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Dabei sollten die geringeren Umsätze im Bereich "Connected Care" durch solides Wachstum in den Bereichen "Diagnosis& Treatment" und "Personal Health" kompensiert werden. Seine Mittelfrist-Ziele (jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum von 5% bis 6%; Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge um durchschnittlich 60 bis 80 Basispunkte bis 2025) habe das Unternehmen indes bestätigt.Philips habe heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Verkaufseiner Haushaltsgerätesparte an Hillhouse Capital für einen Unternehmenswert (EV)von EUR 3,7 Mrd. bekannt gegeben. Der Analyst gehe davon aus, dass dies ein positiver Katalysator für die Aktie sein werde, da die Bewertung des Vermögenswertes über Konsens ausgefallen sei (14,7 x EV/EBITDA inkl. Lizenzzahlungen auf Basis 2019; Konsens: rund 12,5 x EV/EBITDA), aber auch weil Philips mit dieser Transaktion sein letztes großes, margenschwaches und nicht zum Kerngeschäft gehörendes Geschäft aufgebe. Nach Abschluss der Transaktion erwarte das Unternehmen einen Barerlös nach Steuern und transaktionsbezogenen Kosten in Höhe von ca. EUR 3 Mrd. Darüber hinaus werde Philips jährliche Zahlungen in Höhe von EUR 60 Mio. im Rahmen eines Markenlizenzvertrags erhalten.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert deshalb seine Empfehlung für die Philips-Aktie von "halten" auf "kaufen". Das Kursziel von EUR 54,00 (zuvor EUR 45,30) basiere auf einem Peer Group Vergleich und spiegle auf Basis 2022 dennoch einen Bewertungsabschlag von 5% (Mittelwert aus KGV, EV/Sales, EV/EBIT) gegenüber seinen Vergleichsunternehmen aus dem Medizintechnik-Bereich wider. (Analyse vom 25.03.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Philips-Aktie: