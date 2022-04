Börsenplätze Philips-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

25,50 EUR -8,52% (25.04.2022, 09:22)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

25,575 EUR -9,12% (25.04.2022, 09:08)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (25.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Schwache Zahlen würden das Papier des niederländischen Konzerns zu Wochenbeginn unter Druck setzen. Während Teile der Probleme hausgemacht seien, würden die Lieferkettenprobleme die gesamte Branche belasten.Höhere Kosten und weitere Rückstellungen für den Rückruf und den Austausch bestimmter Beatmungsgeräte hätten bei Philips im ersten Quartal zu einem höheren Verlust geführt. So sei der Fehlbetrag im fortgeführten Geschäft verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 34 Mio. auf 152 Mio. Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) sei um ein Drittel auf 243 Mio. Euro gesunken.Der Umsatz sei hingegen um 2% auf 3,9 Mrd. Euro gestiegen. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse hingegen um 4% zurückgegangen. Hier seien Effekte aus Währungsschwankungen sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert. Umsatz und bereinigtes EBITA seien dabei besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Die Auftragslage habe sich robust gezeigt. So habe Philips auf vergleichbarer Basis 5% mehr Neugeschäft hereinholen können als im Vorjahreszeitraum.Die Kosten für die Rückstellungen würden bei Philips bereits länger auf die Zahlen drücken. Aber auch die weltweiten Lieferkettenprobleme würden die Branche belasten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link