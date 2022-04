Tradegate-Aktienkurs Philips-Aktie:

26,995 EUR -3,16% (25.04.2022, 08:42)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

28,14 EUR -0,83% (22.04.2022, 17:36)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (25.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka ANTIC, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Philips habe heute Morgen seine eher trüben Zahlen zum Q1 2022 veröffentlicht. Beim vergleichbaren Gesamtumsatz habe sich das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4% auf EUR 3,92 Mrd. verschlechtert, habe somit allerdings den Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 3,88 Mrd. entsprochen. Das bereinigte EBITA hingegen habe mit EUR 243 Mio. (Q1 2021: EUR 362 Mio.) die Erwartungen von EUR 271 Mio. deutlich verfehlt. Die dazugehörige Marge habe sich auf 6,2% belaufen(Q1 2021: 9,5%). Laut Management seien die Schwierigkeiten bei den beiden Kennzahlen auf Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen des Rückrufs von Schlafüberwachungs- und Beatmungsgeräten zurückzuführen. Mittels Einsparmaßnahmen habe man diese negativen Effekte zumindest etwas abmildern können, habe es geheißen.Eben diese Maßnahmen hätten im abgelaufenen Quartal bereits zu Einsparungen in Höhe von EUR 97 Mio. geführt, welche sich aber durch den Abzug von erhöhten Herstellerkosten schlussendlich auf Nettoersparnisse im Ausmaß von lediglich EUR 8 Mio. belaufen hätten. Um Preissteigerungen aufgrund der aktuellen Inflationslage entgegenzuwirken, plane Philips zusätzlich Einsparmaßnahmen für das laufende Geschäftsjahr in der Spanne von EUR 150 Mio. bis EUR 200 Mio.Die letzte Empfehlung für die Philips-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka ANTIC, Analyst der RBI. Ebenso befinde sich Philips auf der "Top Picks"-Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 25.04.2022)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Philips-Aktie: