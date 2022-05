Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (02.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA).Für das abgelaufene Quartal Q1 2022 habe Philips zwar beim Umsatz auf vergleichbarer Basis einen Rückgang von 4% auf EUR 3,92 Mrd. verzeichnet, dennoch hätten die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 3,78 Mrd. leicht übertroffen werden können. Der Konzern habe allerdings ein bereinigtes EBITA von lediglich EUR 243 Mio. mit einer zugehörigen Marge von 6,2% erwirtschaftet. Nicht nur, dass dies eine deutliche Verschlechterung zum Q1 2021 (bereinigtes EBITA: EUR 362 Mio., Marge: 9,5%) darstelle, sondern die allgemeinen Markterwartungen von EUR 274 Mio. seien zusätzlich um mehr als 10% verfehlt worden. Laut Management habe man weiterhin mit globalen Lieferkettenengpässen sowie den Auswirkungen der Rückrufaktion bei Schlafüberwachungs- und Beatmungsgeräten zu kämpfen.Der vergleichbare Auftragseingang sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% gestiegen, getrieben durch die Bereiche Diagnosis & Treatment sowie Hospital Patient Monitoring, und setze damit die positive Dynamik der vergangenen Quartale fort. Gepaart mit den über dem Median der Peer-Group liegenden durchschnittlichen Gewinnwachstumsraten von 2021 bis 2024e (11,0% vs. 10,0%) stimme den Analysten dies zuversichtlich für das mittelfristige Potenzial des Unternehmens.Der bereits verkündete mittelfristige Ausblick bis 2025 sei von Philips bestätigt worden. So werde ein bereinigtes Umsatzwachstum von 5% bis 6% und eine jährliche Ausweitung der bereinigten EBITA-Marge um 60 bis 80 Basispunkte anvisiert, dass die Marge bis 2025 in den hohen Zehnprozentbereich heben solle (2021: 12,0%). Damit wolle das Unternehmen in der Lage sein, den bereinigten Gewinn je Aktie jährlich um 10% zu steigern. Auch der kurzfristige Ausblick, sprich für das laufende Geschäftsjahr, sei bestätigt worden. Hier rechne man mit einem organischen Wachstum zwischen 3% und 5% sowie einer Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge von 40 bis 90 Basispunkten. Bereinigt um das Segment Schlaf- & Atemwegsversorgung solle das vergleichbare Umsatzwachstum zwischen 5% und 6% liegen.Das laufende Kosteneinsparungsprogramm des Konzerns habe in Q1 2022 Einsparungen in Höhe von EUR 97 Mio. zur Folge gehabt. Das Vorhaben sei als Gegenmaßnahme zur hohen Inflation und den damit einhergehenden Kostensteigerungen ins Leben gerufen worden und solle im laufenden Geschäftsjahr Ersparnisse im Ausmaß von EUR 150 Mrd. bis EUR 200 Mrd. mit sich bringen.Die einzelnen Sparten von Philips hätten ein gemischtes Bild abgegeben. Während die Geschäftsbereiche Personal Health (Umsatz: EUR 838 Mio., Konsens: EUR 759 Mio.) und Diagnosis & Treatment (Umsatz: EUR 1,91 Mrd., Konsens: EUR 1,90 Mrd.) sich trotz der globalen Lieferkettenproblematik robust gezeigt hätten, habe das Segment Connected Care (Umsatz: EUR 993 Mio., Konsens: EUR 972 Mio.), wie von Analysten im Vorfeld erwartet, stark unter dem Rückrufdebakel gelitten und ein Umsatzminus von ganzen 21% verzeichnet.Update zu den Problemen/Rückrufen von Beatmungs- und Schlafüberwachungsgeräten II: Das Justizministerium der USA (Department of Justice, bzw. DOJ) habe Philips am 8. April eine Vorladung bezüglich der Rückruf-Causa übermittelt. Konkret gehe es dabei um die Erlangung von "Informationen zu den Ereignissen, die zu dem Rückruf von Respironics geführt haben". Laut CEO Frans van Houten bedeute dies, dass das Bundesministerium eine Untersuchung vorbereite, mit der das Unternehmen im vollsten Ausmaß kooperieren werde, sowie es auch bisher freiwillig völlig kooperationsbereit gewesen sei.Philips leide weiterhin spürbar unter den globalen Lieferkettenengpässen sowie dem Rückrufdebakel. Der Konzern habe noch einen weiten Weg vor sich, den Schlamassel rund um die zurückgerufenen Beatmungsgeräte hinter sich zu lassen, was durch mögliche Verzögerungen des Reparatur- und Austauschprogramms über das Jahr 2022 hinaus nicht einfacher werde. Das Unternehmen agiere in diesem Zusammenhang allerdings sehr transparent und proaktiv und bemühe sich, mit den eingebundenen Behörden bestmöglich zu kooperieren.Nichtsdestotrotz habe die Causa in den vergangenen Monaten enorme Kursverwerfungen zur Folge gehabt, welche der Analyst allerdings im Zuge näherer Betrachtung der Fundamentaldaten und des Unternehmenspotenzials als übertrieben einstufe. Die anhaltend organisch steigenden Auftragseingänge, die im Vergleich zur Peer-Group überproportional hohen durchschnittlichen Gewinnwachstumsraten von 2021 bis 2024e (11,0% vs. 10,0%) sowie der bestätigte mittelfristige Ausblick würden ihn zuversichtlich bezüglich dem Kurspotenzial des Konzerns stimmen. Des Weiteren biete das aktuelle Kursniveau der Aktie, welche auf Basis von KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2022e zu einem Abschlag von knapp 40% im Vergleich zur Peer-Group gehandelt werde, eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.Daher bestätigt Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Kaufempfehlung, senkt allerdings sein Kursziel von EUR 46,00 auf EUR 35,00 in Anbetracht möglicher Verzögerungen rundum der sukzessiven Auflösung der Rückrufproblematik. Dies entspreche einem Bewertungsabschlag von rund 25% gegenüber der Peer-Group auf Basis von KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2023e. (Analyse vom 02.05.2022)