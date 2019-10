Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:

38,585 EUR +2,06% (11.10.2019, 14:03)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

38,71 EUR +1,99% (11.10.2019, 14:38)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (11.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) von 43,00 Euro auf 41,00 Euro.Philips habe nach vorläufigen Zahlen in Q3/2019 den Umsatz um 9% y/y auf rund 4,70 Mrd. Euro erhöht. Auf organischer Basis sei der Umsatz um 6% y/y gestiegen und habe damit am oberen Ende der eigenen Zielsetzung für den Zeitraum 2017 bis 2020 gelegen (organisches Umsatzwachstum von 4% bis 6% p.a.). Das bereinigte EBITA habe sich auf 583 (Vj.: 568) Mio. Euro verbessert. Die bereinigte EBITA-Marge sei auf 12,4% zurückgegangen (Vj.: 13,2%). Verantwortlich seien ein starker Rückgang der bereinigten EBITA-Marge im Connected Care-Geschäft (u.a. wegen Zöllen, nachteiligem Produktmix, Abbau von Lagerbeständen) um 4,5 Pp auf 11,3% sowie um 20 Mio. Euro gesunkene Lizenzerlöse gewesen.Die Margenzielsetzung für 2019 habe der Konzern gesenkt und gehe nur noch von einer Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge um 10 bis 20 Bp (zuvor: Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge um 100 Bp p.a. auf 15% (2018: 13,1%) im Jahr 2020) aus. Das Nettoergebnis aus dem fortgeführten Geschäft für das Q3/2019 betrage 210 Mio. Euro (inkl. 78 Mio. Euro Goodwill-Abschreibung bei Connected Care). In 2020 solle die bereinigte EBITA-Marge wieder um rund 100 Bp p.a. steigen und weiterhin ein organisches Umsatzwachstum in der Bandbreite von 4% bis 6% y/y generiert werden.Die Senkung der Margenzielsetzung habe Gottschalt negativ überrascht. Das ursprüngliche Ziel, die bereinigte EBITA-Marge auf 15% in 2020 zu verbessern, sei somit nach Meinung des Analysten nicht mehr erreichbar. Die Aktie habe mit einem deutlichen Kursrückgang (10.10.: -9%) auf die Gewinnwarnung reagiert. Gottschalt habe seine EPS-Prognosen (2019: 1,42 (alt: 1,56) Euro; 2020: 1,81 (alt: 1,94) Euro) reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Philips-Aktie: