Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:

33,265 EUR +0,64% (21.11.2017, 16:23)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

33,365 EUR +0,95% (21.11.2017, 16:37)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (21.11.2017/ac/a/a)





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) fest.Der Umsatz sei in Q3 organisch um 4% und blieb damit auf solidem Niveau gestiegen. Vor allem das größte und ertragsstärkste Segment Personal Health (Q3+5%; Q2 +6 %) habe erneut ein attraktives organisches Wachstumsniveau erreicht. Allerdings komme der Expansionskurs des zweitgrößten Segments Diagnosis mit +2% nach +3% in Q2, +2% in Q1 und +3% in Q4 2016 nicht so richtig in Schwung. Connected Care habe sich wegen einer dynamischen Nachfrage in allen Regionen, nach einer Wachstumsdelle (Q2 +1%), wieder mit einem verbesserten organischen Wachstum von 8% gezeigt. In der umsatzstärksten Absatzregion Nordamerika (35% Umsatzanteil) sei das Wachstum mit 0% (+4% in Q2, -2% in Q1 und +1% in Q4) erneut auf einem schwachen Niveau gewesen. Auch Westeuropa habe mit -6% (Q2 +8%) enttäuscht. Der Auftragseingang sei auf Konzernebene um 5% (Q2 8%; Q1 +2%) gewachsen und habe wie auch schon in H1 von einer starken Nachfrage bei Connected Care (15% Beitrag zum Konzern-EBITA) profitiert.EPS im Rahmen der Erwartungen: Das EPS sei wegen Sonder- und Dekonsolidierungseffekten aber auch wegen einer etwas einer höheren Aktienstückzahl (+2% y-o-y) in Q3 auf 0,34 EUR (Vj 0,40 EUR, Markterwartung 0,34 EUR) gefallen.Ausblick: Philips stufe das konjunkturelle Umfeld weiterhin als unsicher ein. Dennoch werde die mittelfristige Guidance, den Umsatz um 4 bis 6 % jährlich zu steigern, bestätigt.Börsenplätze Philips-Aktie: