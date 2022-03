Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philip Morris-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zigaretten seien in Krisenzeiten gefragte Tauschmittel. Dennoch dürfte das Geschäft von Philip Morris laut J.P. Morgan unter den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs leiden. Russland und die Ukraine seien wichtige Märkte für die Produkte der Zukunft des Konzerns. Der Kurseinbruch setze sich am Montag fort.Gut acht Prozent der 31,5 Milliarden Dollar Umsatz im vergangenen Jahr habe Philip Morris International (PMI) in Russland und der Ukraine erwirtschaftet. Wichtiger seien die beiden Länder für das sogenannte Heated Tobacco Units (HTU)-Geschäft des Konzerns, das entscheiden für den geplanten Wandel vom Zigarettenhersteller zum rauchfreien Tabakkonzern sei."Die beiden Länder machen circa 23 Prozent des HTU-Volumens aus (Russland 17 Prozent, Ukraine circa 6 Prozent), und ihr anhaltendes Wachstum ist für [Philip Morris] entscheidend", schreibe Jared Dinges, Analyst bei J.P. Morgan, am Montag in einer Mitteilung. Er gehe daher nicht davon aus, dass der Konzern seine HTU-Prognose für das laufende Geschäftsjahr erreichen werde. Dinges habe PMI von "overweight" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Dollar gesenkt.Seit Mitte Februar hätten die Papiere von Philip Moris gut zehn Prozent an Wert eingebüßt. Am Montag habe der Kurs zu US-Handelsbeginn mehr als drei Prozent nachgegeben und rutsche unterhalb des GD200, der aktuell bei 98,55 Dollar verlaufe.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp-Kurs, so Benjamin Heimlich. (Ausgabe vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link