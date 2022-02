Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

95,00 EUR -0,19% (14.02.2022, 12:11)



NYSE-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

107,96 USD +2,75% (11.02.2022, 22:00)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philip Morris-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) unter die Lupe.Bei Philip Morris laufe es derzeit rund. Der US-Konzern habe in der vergangenen Woche die Märkte mit seinen Geschäftszahlen überzeugt. Das spiegele auch der Aktienkurs von Philip Morris -Aktie wider. Das Allzeithoch rücke langsam, aber sicher näher, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: