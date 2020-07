Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den im Philadelphia Semiconductor Index zusammengefassten Halbleitertitel messen Investoren oftmals konjunkturellen Vorlaufcharakter zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bleibe zu hoffen, dass das Aktienbarometer tatsächlich einen guten Seismographen für die wirtschaftliche Entwicklung darstelle, denn zuletzt sei der Spurt über das Februarhoch bei 1.984 Punkten gelungen. Lohn der Mühen sei ein neues Allzeithoch (2.127 Punkte), so dass eines der besten Signale der Technischen Analyse entstehe. Zuvor habe der Halbleiterindex im Dunstkreis des alten Rekordlevels einige Innenstäbe ausgebildet. Anleger könnten deshalb von einem aufgestauten Bewegungspotenzial ausgehen. Zusätzlicher Rückenwind komme vom MACD, der auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis aktuell "long" positioniert sei. Aber auch ein "V-förmiges"-Umkehrmuster heize derzeit die Phantasie der Marktteilnehmer an. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Frühjahrsrückschlags stecke in diesem Umfeld das nächste Anlaufziel (2.270 Punkte) ab. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der Philadelphia Semiconductor Index in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter das o. g. Februarhoch zurückfallen. (22.07.2020/ac/a/m)



