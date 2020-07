Tradegate-Aktienkurs PharmaSGP-Aktie:

30,45 EUR -1,93% (10.07.2020, 10:10)



Xetra-Aktienkurs PharmaSGP-Aktie:

30,30 EUR -0,66% (10.07.2020, 11:04)



ISIN PharmaSGP-Aktie:

DE000A2P4LJ5



WKN PharmaSGP-Aktie:

A2P4LJ



Ticker-Symbol PharmaSGP-Aktie:

PSG



Kurzprofil PharmaSGP Holding SE:



PharmaSGP (ISIN: DE000A2P4LJ5, WKN: A2P4LJ, Ticker-Symbol: PSG) ist ein Pharmaunternehmen mit einem breiten Portfolio führender chemiefreier, nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel (OTC) und anderer Gesundheitsprodukte.



Die Arzneimittel basieren auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und haben nahezu keine bekannten Nebenwirkungen. Mit seinen apothekenexklusiven Produkten verfügt das Unternehmen über vertrauenswürdige Marken in vielen relevanten chronischen Indikationen, die in ihrer jeweiligen Kategorie führend sind. So ist PharmaSGP in Deutschland mit den Marken RUBAXX® bei rheumatischen Schmerzen und RESTAXIL® bei neuralgischen Schmerzen (Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie OTC-Schmerzmittel.



Darüber hinaus sind auch die Produkte gegen sexuelle Schwäche, die unter den Marken DESEO® und NERADIN® vertrieben werden, in Deutschland die führenden chemiefreien Produkte in ihrer Kategorie.



Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Portfolio in Deutschland im Jahr 2012 hat PharmaSGP sein Geschäftsmodell erfolgreich in andere europäische Länder wie Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich exportiert. (10.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - PharmaSGP-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Das dürften sich die Altaktionäre der bayerischen PharmaSGP Holding SE (ISIN: DE000A2P4LJ5, WKN: A2P4LJ, Ticker-Symbol: PSG) anders vorgestellt haben, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Zwar hätten sie im Rahmen des jüngst erfolgten Börsengangs 4,02 Millionen Aktien aus ihrem Bestand zu einem Preis von 31,50 Euro platzieren können. Das ursprünglich angestrebte Platzierungsvolumen von bis zu 9,66 Millionen Aktien und einem Emissionspreis von 36,50 Euro sei jedoch klar verfehlt worden. Für langfristig orientierte Anleger könnte sich eine Einstiegschance bieten.PharmaSGP richte den Fokus auf chemie- und rezeptfreie OTC-Arzneimittel. Die Produkte würden ausschließlich über Apotheken verkauft. Die Arzneimittel des Unternehmens würden auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und weniger bekannten Nebenwirkungen als bei den meisten chemischen Arzneimitteln basieren. Die Kernmarken des Unternehmens würden chronische Indikationen abdecken, darunter rheumatische Schmerzen (Markenfamilien RUBAX X(R)) und Nervenschmerzen (Restaxil(R)) sowie andere altersbedingte Leiden. Darüber hinaus biete man Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Deutschland sei der größte Markt des Unternehmens und habe 2019 73,2% der gesamten Umsatzerlöse ausgemacht.Dass sich mit Pharmazieprodukten Geld verdienen lasse, zeige ein Blick in die Geschäftszahlen des Unternehmens. Der 2019er Umsatz habe bei 62,6 Mio. Euro gelegen, woraus ein Nachsteuerergebnis von stolzen 16,7 Mio. Euro resultiere. Dies entspreche einer Gewinnmarge von 26,7%. Und dieses Ergebnis sei offensichtlich nicht für den Börsengang schöngerechnet worden, denn auch in den Vorjahren hätten die Margen zwischen 22,3 und 24,3% gelegen.Als Konsequenz der hohen Gewinne habe das Unternehmen zum 31.12.2019 bilanziell gut da gestanden. Bei einer Bilanzsumme von 103,7 Mio. Euro habe das Eigenkapital bei 95,6 Mio. Euro gelegen. Die Eigenkapitalquote habe also 92,8% betragen. Die Aktivseite der Bilanz habe zu 85% aus liquiden Mitteln bestanden, die sich auf 88,5 Mio. Euro türmen würden. Zum 31. März sei der Cashbestand sogar auf 93,3 Mio. Euro angestiegen.Die Aktie notiere mit aktuell 31 Euro knapp unter dem Emissionspreis. Damit werde das Unternehmen mit 372 Mio. Euro bewertet. Angesichts des sehr soliden Geschäftsmodells, der hervorragenden Bilanzstruktur und der mittelfristigen Aussicht auf Ausschüttungen von 30 bis 50% des jeweiligen Konzernergebnisses können langfristig orientierte Anleger einen Einstieg in die Aktie in Erwägung ziehen, so die Experten von "AnlegerPlus News". Ein Kauflimit sollte um 32 Euro gesetzt werden, ein Stopp-Loss-Limit liege bei 26 Euro. Als mittelfristiges Kursziel würden sie 45 Euro sehen. Bedenken sollte man aber vor einem Einstieg, dass die Altaktionäre immer mal wieder größere Aktienpakte abgeben könnten, schließlich sei im Zuge des IPO ein viel größerer Exit geplant gewesen -, was den Kurs vermutlich belasten würde. (Ausgabe 7/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PharmaSGP-Aktie: