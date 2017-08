Während die Pfund-Schwäche teilweise ökonomisch erklärt werden könne, erscheine sie aber insbesondere auf Basis längerfristiger Bewertungsindikatoren überzogen. Der Schuldige sei wohl die Politik, also der Brexit. 14 Monate nach dem Referendum und knapp 5 Monate nach dem Brexit-Antrag verbreite die britische Regierung kaum den Eindruck, als wüsste sie, was sie wolle.



Premierministerin May gelte nach ihrer Wahlschlappe im Juni als geschwächt. Ob sie den Parteitag der Konservativen im Oktober politisch überlebe, sei offen. Die Uneinigkeit ihrer Rivalen könnte ihre Amtszeit vorläufig verlängern. Hinsichtlich des Brexit gebe es noch keine klare Linie. Einige Regierungsvertreter würden für einen möglichst sanften EU-Austritt plädieren, andere würden einen klaren, harten Schlussstrich mit der EU bevorzugen. Die politische Unsicherheit bleibe dadurch erhöht und belaste die Währung.



ln der nun anstehenden dritten Brexit-Verhandlungsrunde liege der Fokus auf der Austrittsrechnung für die Briten, den Rechten für EU-Ausländer in Großbritannien sowie der künftigen EU-Grenze in Nordirland. Die britische Regierung möchte gerne auch über das zukünftige Verhältnis zur EU diskutieren. Sie habe in den letzten Tagen mehrere Strategiepapiere veröffentlicht, u.a. über die Zollabwicklung, den Außenhandel oder auch den Zuständigkeitsbereich des Europäischen Gerichtshofs. In manchen Punkten würden die Briten der EU entgegenkommen, die Zollpläne würden unrealistisch wirken, viele Positionen würden vage bleiben. Dem britischen Wunsch einer längeren Übergangsphase nach Ablauf der Zweijahresfrist dürfte die EU schon allein aus taktischen Gründen zunächst nicht zustimmen.



Angesichts der geringen Erwartungen könnte die aktuelle Verhandlungsrunde positiv überraschen und im Gegensatz zu den beiden vorherigen vielleicht doch erste Annäherungen mit sich bringen. Der Weg zu einem Kompromiss sei zwar noch sehr weit, aber eine gewisse, wenn auch temporäre politische Entspannung sei durchaus möglich. Das Pfund Sterling würde davon profitieren, zumal die Schwäche fundamental übertrieben sei. Grundsätzlich werde aber das politische Auf und Ab weiter den Pfund-Kurs prägen. (25.08.2017/ac/a/m)





