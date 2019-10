Boston (www.aktiencheck.de) - Michael Metcalfe, Leiter Global Macro Strategy bei State Street Global Markets, geht darauf ein, inwieweit das Pfund Sterling noch an Wert gewinnen könnte, wenn es in den nächsten Wochen gelingt, einen Brexit-Deal zu erreichen.



Das Pfund Sterling sei seit dem Referendum in Großbritannien deutlich unterbewertet und damit Ausdruck eines klaren und durchgehenden Brexit-Abschlags. Während die Ermittlung von Währungsbewertungen im Vergleich zu anderen Anlageklassen nicht so genau ist, sind unsere Kaufpreisparitätsindices auf Basis von PriceStats ebenso deutlich wie zeitnah, da sie in Echtzeit aus online erhobenen Kursen erstellt werden, so der Experte von State Street Global Markets.



Trotz der augenscheinlichen Wende bei den laufenden Verhandlungen und einer nicht weniger dramatischen Aufwertung des Pfunds in den letzten Tagen spreche diese Kennzahl dafür, dass die Währung gegenüber dem Dollar noch immer um sieben Prozent unterbewertet sei. Sollte es entgegen aller bisherigen Erwartungen zu einem Deal kommen, der dann auch noch irgendwie durch das Europäische Parlament gelange, erscheine ein reflexartiger Wechsel auf einen zumindest angemessenen Wert - aktuell 1,36 gegenüber dem US-Dollar - wahrscheinlich, jedenfalls bis in der Übergangsphase die ersten Hindernisse auftauchen würden! (14.10.2019/ac/a/m)





