Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund wertete in den letzten Wochen ab, so die Analysten der Helaba.



Der Euro/Pfund-Kurs sei über 0,87 gestiegen. Dabei habe sich das britische Wachstum insgesamt recht robust gehalten, wenngleich einzelne Indikatoren auf eine etwas schwächere Konjunktur hindeuten würden. Dagegen hätten das Pfund Sorgen hinsichtlich der Art des britischen EU-Austritts belastet. Unter diesen Diskussionen sollten das Wachstum und die Währung leiden. Trotz der steigenden Inflation bleibe die britische Geldpolitik sehr expansiv bzw. könnte sogar noch expansiver werden. Der Euro/Pfund-Kurs dürfte wieder in Richtung 0,90 ansteigen. (10.01.2017/ac/a/m)







