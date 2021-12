Die Aktien von Telecom Italia (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) seien am Montag um bis zu 4,4% gestiegen, da die Anleger darauf gesetzt hätten, dass die US-amerikanische Private-Equity-Gruppe KKR (ISIN: US48251W1045, WKN: A2LQV6, Ticker-Symbol: KR51, NYSE-Tikcer-Symbol: KKR) bereit sei, ein formelles Übernahmeangebot für Italiens größtes Telekommunikationsunternehmen zu unterbreiten, nachdem sie im vergangenen Monat ein unverbindliches Angebot abgegeben habe. Das Angebot von KKR, das Telecom Italia mit EUR 33 Mrd. einschließlich Schulden bewerte, sei an die Bedingung geknüpft, dass Telecom Italia und die italienische Regierung das Angebot unterstützen sowie an eine vierwöchige Due-Diligence-Prüfung (für die der Verwaltungsrat des Unternehmens grünes Licht geben müsse; dieser trete am 17. Dezember zusammen).



Die Aktie von Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) sei gestern nach dem erfolgreichen Marktdebut vom Freitag nach mehreren Initiierungen und Kaufempfehlungen um 10,7% auf EUR 32,96 gestiegen. Die Kursziele lägen in einer Höhe von bis zu EUR 48. Der Ausgabekurs am Freitag habe bei EUR 28 gelegen, 35% habe dabei die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) behalten, welche sich in Bälde in Mercedes-Benz AG umbenennen werde.



Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe gestern eine Berg- und Talfahrt gezeigt. Gemäß einer Mitteilung des US Supreme Courts in einer wichtigen Glyphosat-Klage wolle dieser die Meinung der US-Regierung zu besagtem Fall einholen, wodurch die Richter anscheinend Interesse an dem Fall gezeigt hätten. Sollten sie ihn annehmen, dürfte ihr Urteil eine umfassende Signalwirkung haben. Im Vorfeld habe es Befürchtungen gegeben, dass der Fall von den Richtern direkt abgelehnt werden könnte. Die Aktie habe zunächst sehr positiv auf diese Nachrichten reagiert, um schließlich nahezu unverändert zu schließen (-0,1%). (14.12.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (+4,6%) möchte Arena Pharmaceuticals (ISIN: US0400476075, WKN A2DR4A, Ticker-Symbol: RN3N, Nasdaq-Symbol: ARNA) (+80,4%) zu einem Gesamtwert des Eigenkapitals von rd. USD 6,7 Mrd. in bar übernehmen und will dies mit vorhandenen Barmitteln finanzieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf der Grundlage der Konsensprognosen von ca. USD 2,9 Mrd. bis 2030e entsprechr die Transaktion einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von rd. 2,3x und liege damit unter dem mittleren KUV von 3,3x für mittelgroße Pharma-M&A-Deals in den letzten zwei Jahren. Der Abschluss der Transaktion werde für 1H 2022 erwartet. Arena Pharmaceuticals befinde sich in der klinischen Phase der Entwicklung potenzieller Therapien zur Behandlung verschiedener immunentzündlicher Erkrankungen. Für das Hauptprodukt Etrasimod würden in Q1 2022 Phase-3 Daten erwartet.