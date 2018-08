Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

35,40 EUR -2,91% (27.08.2018, 17:05)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

41,42 USD -2,30% (27.08.2018, 17:05)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst.

New York (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse der Analystin Louise Chen von Cantor Fitzgerald:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Louise Chen, Analystin bei Cantor Fitzgerald, ihre Empfehlung die Aktien des US-Pharmakonzerns Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) überzugewichten.Die zusätzlichen Phase 3-Daten von Pfizer Inc. zu Tafamidis seien am oberen Ende der Erwartungen ausgefallen. Eine 30%ige Mortalitätsreduktion sei gezeigt worden und ein 32%iger Rückgang kardiovaskulär bedingter Krankenhausaufenthalte.Die Ergebnisse seien eine gute Nachricht für Pfizer. Es sei klar geworden, dass das Marktpotenzial von Tafamidis unterschätzt worden sei, so die Analysten von Cantor Fitzgerald. Analystin Louise Chen schätzt das Spitzenpotenzial auf mehr als 1 Mrd. USD.In ihrer Pfizer-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cantor Fitzgerald den Titel nach wie vor mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 45,00 USD.Börsenplätze Pfizer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Pfizer-Aktie:35,54 EUR -1,82% (27.08.2018, 16:46)