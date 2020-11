Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (16.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) unter die Lupe.Was für eine Wahnsinnswoche für den US-Konzern! Die Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff, den Pfizer zusammen mit dem Mainzer Partner BioNTech entwickele, habe die Aktie am letzten Montag satte 15% nach oben katapultiert. Im Laufe der Handelswoche habe die Pfizer-Aktie jedoch fast den kompletten Kursgewinn wieder verloren. Wie könnte es jetzt weitergehen?Mit einem kräftigen Kurssprung habe die Pfizer-Aktie am vergangenen Montag mit einem Plus von rund 15% geöffnet. Dabei habe der Wert sowohl die horizontale Widerstandslinie bei 39,30 USD als auch das vorherige 52-Wochen-Hoch bei 40,97 USD durchbrochen. Bis Donnerstag habe der Titel allerdings um ca. 11% zurückgesetzt und damit einen Großteil seiner Kursgewinne verloren.Bereits am Freitag habe der Wert erneuten Aufschwung bekommen und knapp unter dem Widerstand am Oktober-Hoch bei 38,85 USD geschlossen. Sofern die Nachrichtenlage rund um den Corona-Impfstoff erstmal ruhig bleibe, sei aus charttechnischer Sicht aufgrund der niedrigen Trendstärke (ADX-Indikator) mit einer anhaltenden Seitwärtsbewegung zu rechnen. Dabei dürfte sich der Kurs zwischen den Begrenzungslinien bei 34,60 und 39,30 USD bewegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: