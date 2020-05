Xetra-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

34,60 EUR +2,06% (28.05.2020, 16:10)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

38,1275 USD +1,92% (28.05.2020, 16:19)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (28.05.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE).Das Q1-Zahlenwerk habe umsatzseitig im Rahmen der Analystenerwartung und des Marktkonsens gelegen. Beim Ergebnis seien, aufgrund der Entwicklung im Segment Biopharma, die Analystenprognosen deutlich übertroffen worden. Aufgrund der COVID-19 bedingten Verzögerung der behördlichen Prüfungsverfahren, erwarte Pfizer die geplante Fusion von Mylan und Upjohn nun für das H2/2020 (zuvor: Mitte 2020). Die in diesem Rahmen formulierten beiden Ausblicke für das laufende Geschäftsjahr seien umsatz- und ergebnisseitig bestätigt worden. Basierend auf der aktuellen Konzernstruktur erwarte der Konzern für 2020 einen Umsatz von 48,5 bis 50,5 (Gj. 2019: 51,8; ohne Upjohn: 40,7 bis 42,3) Mrd. USD. Ergebnisseitig erwarte Pfizer ein bereinigtes EPS von 2,82 bis 2,92 (Gj. 2019: 2,95; ohne Upjohn: 2,25 bis 2,35) USD.Gottschalt habe seien Schätzungen für 2020e (u.a. bereinigtes EPS: 2,84 (alt: 2,72) USD; berichtetes EPS: 2,28 (alt: 2,16) USD; DPS: 1,52 (alt: 1,48) USD) und 2021e (u.a. bereinigtes EPS: 2,50 (alt: 2,44) USD; berichtetes EPS: 1,93 (alt: 1,86 USD); DPS: 1,60 (alt: 1,58) USD) angehoben.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Pfizer-Aktie. Das Kursziel werde von 36 USD auf 39 USD erhöht. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze Pfizer-Aktie: