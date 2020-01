Xetra-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

33,70 EUR -2,60% (30.01.2020, 13:57)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

37,58 USD -1,47% (29.01.2020, 22:04)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (30.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE).Die Q4-Zahlen (vorläufige Daten) hätten sich alles in allem im Rahmen der Erwartungen (u.a. Umsatz: -9% (währungsbereinigt (wb.): -8% y/y) auf 12,69 (Vj.: 13,98; Analystenerwartung: 12,65; Marktkonsens: 12,58) Mrd. USD; bereinigtes EPS: 0,55 (Vj.: 0,63; Analystenerwartung: 0,56; Marktkonsens: 0,57) USD) bewegt. Damit habe Pfizer für das Gesamtjahr 2019 die Guidance (Umsatz, bereinigtes EPS) erfüllt, wenn auch ergebnisseitig nur knapp (bereinigtes EPS im unter Bereich der Zielsetzung).Aufgrund der bevorstehenden Abspaltung von Upjohn (Geschäft mit patentfreien Marken und Generika) mit anschließender Zusammenführung mit Mylan (Mitte 2020), habe der US-Pharmagigant für das laufende Geschäftsjahr zwei Ausblicke formuliert. Basierend auf der aktuellen Konzernstruktur erwarte Pfizer für 2020 einen Umsatz von 48,5 bis 50,5 (Gj. 2019: 51,8; ohne Upjohn: 40,7 bis 42,3) Mrd. USD. Ergebnisseitig erwarte Pfizer ein bereinigtes EPS von 2,82 bis 2,92 (Gj. 2019: 2,95; ohne Upjohn: 2,25 bis 2,35) USD. Auf Basis der aktuellen Konzernstruktur bedeute dies sowohl einen Umsatz- als auch einen Ergebnisrückgang (y/y).Die Pfizer-Aktie habe darauf am Berichtstag mit einem Kursrutsch reagiert (28.01.: -5%). Gottschalt behalte seine Schätzungen für 2020 (zukünftige Konzernstruktur ab Mitte 2020 bereits berücksichtigt) bei (u.a. berichtetes EPS: 2,06 USD; bereinigtes EPS: 2,63 USD). Für 2021 prognostiziere der Analyst erstmals ein bereinigtes EPS von 2,44 USD sowie ein berichtetes EPS von 1,86 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: