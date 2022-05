Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Partner von BioNTech, Pfizer, habe am heutigen Dienstag die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Dabei habe Pfizer die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen können. Gleichzeitig habe der Pharmakonzern die Jahresziele für die Corona-Impfung Comirnaty sowie die Corona-Pille Pavloxid bestätigt.Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten von 14,6 Milliarden auf 25,7 Milliarden Dollar geklettert. Experten hätten im Vorfeld Einnahmen in Höhe von 24,4 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn je Aktie sei von 0,93 Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf jetzt 1,62 Dollar gestiegen. Hier hätten Analysten 1,55 Dollar je Anteilschein erwartet. Die Jahresprognose für das bereinigte EPS habe Pfizer aufgrund einer Änderung bei der Rechnungslegung von bisher 6,35 bis 6,55 Dollar auf nun 6,25 bis 6,45 Dollar gesenkt.Dr. Albert Bourla, Chairman und Chief Executive Officer, habe erklärt: "Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung in diesem Quartal, sowohl aus finanzieller Sicht als auch im Hinblick auf unser Bestreben, eine Kraft für das Gute in der Welt zu sein. Wir beliefern die Welt weiterhin mit Comirnaty, das nach wie vor ein entscheidendes Instrument ist, um Patienten und Gesellschaften dabei zu helfen, die schlimmsten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu vermeiden. Und wir sind auf dem besten Weg, unsere Verpflichtung zu erfüllen, mindestens zwei Milliarden Dosen 2021 und 2022 an Niedriglohnländer und Ländern mit mittlerem Einkommen zu liefern. Darunter mindestens eine Milliarde Dosen im laufenden Jahr. Darüber hinaus erfüllen wir unsere Produktionsverpflichtungen für Paxlovid."Die Zahlen seien in einer ersten Reaktion vom Markt gut aufgenommen worden. Die Aktie von Pfizer gewinne bei Lang & Schwarz 0,4 Prozent, die Aktie des Partners BioNTech könne 0,7 Prozent zulegen. Beide Papiere seien derzeit allerdings charttechnisch angeschlagen. Für einen Befreiungsschlag würden die Zahlen nicht ausreichen. Die langfristigen Perspektiven würden insbesondere für BioNTech im Hinblick auf die weitere Pipeline aber gut bleiben.Mit Material von dpa-AFX