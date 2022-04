Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das in Deutschland schon eingesetzte Covid-19-Medikament Paxlovid bekomme grünes Licht von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Paxlovid werde für Patienten empfohlen, die noch nicht schwer krank seien, aber das höchste Risiko einer Krankenhauseinweisung hätten, habe der zuständige WHO-Expertenrat in der Fachzeitschrift "British Medical Journal" (BMJ) berichtet.Dazu würden Menschen mit Vorerkrankungen, Betagte oder Ungeimpfte gehören. Der Rat habe sich auf Studien mit knapp 3.100 Patientinnen und Patienten berufen. Das Risiko einer Krankenhauseinlieferung sei bei den mit Paxlovid Behandelten um 85 Prozent geringer gewesen als bei der Gruppe, die ein Scheinmedikament erhalten habe, schreibe die WHO in einer Mitteilung.Die Tabletten des US-Pharmakonzern Pfizer sollten die Virusvermehrung im Körper hemmen. Sie würden die Wirkstoffe Nirmatrelvir und Ritonavir enthalten. Seit Ende Januar sei das Mittel in der EU bedingt zugelassen. Deutschland habe eine Million Packungen bestellt.Paxlovid müsse nach Angaben der WHO innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten von Symptomen eingenommen werden. Ob es auch bei Schwerkranken noch Wirkung zeige, gehe aus den bisherigen Studien nicht hervor. Für Patienten mit geringem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs empfehle die WHO das Mittel nicht, weil es für sie keine Vorteile bringe. Paxlovid habe auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Deshalb müsse die Einnahme in jedem Fall mit Ärzten abgesprochen werden.Neben Paxlovid seien bereits andere Mittel im Einsatz, die in der Frühphase der Sars-CoV-2-Infektion vor schweren Verläufen schützen sollten. Sie müssten aber in der Regel als Infusion verabreicht werden.Investierte Anleger sichern ihre Gewinne mit einem Stopp bei 36,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: