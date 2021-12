Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Pfizers Covid-Medikament Paxlovid sei hochwirksam gegen eine schwere Erkrankung. Dies hätten neue Tests ergeben. Bei ungeimpften Hochrisikopatienten sei in der Studie das Risiko gesunken, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, um 89 Prozent. Keine Effekte seien derweil bei der Behandlung leichterer Symptome beobachtet worden.Pfizer habe zudem bekannt gegeben, dass Paxlovid seine Wirkung gegen eine durch Omikron ausgelöste Erkrankung beibehalte.Sollten die Ergebnisse von den Aufsichtsbehörden bestätigt werden, könnte es schon bald zu einer Notfallzulassung kommen. Pfizer müsse noch in der Lage sein, das Mittel in ausreichenden Mengen herzustellen.Paxlovid sei definitiv ein Gamechanger im Kampf gegen Covid. Der ausgebliebene Effekt bei der Behandlung relativ milder Symptome zeige allerdings, dass an der Impfung nach wie vor kein Weg vorbeiführe. Hier bleibe BioNTech (1.950 Prozent seit Empfehlung) erste Wahl des "Aktionär".Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und Hebel-Depot.