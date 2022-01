Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (27.01.2022/ac/a/n)



Gemeinsam mit dem deutschen Partner BioNTech hat der US-Pharmakonzern Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) Ende 2020 als erstes Unternehmen eine Zulassung für einen Covid-19 Impfstoff erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im vergangenen Jahr seien weltweit rund drei Mrd. Dosen davon hergestellt worden. Der Marktanteil sei für Dezember 2021 auf 80 Prozent in Europa und 74 Prozent in den USA geschätzt worden. Pfizer habe für 2021 zuletzt Impfstoff-Erlöse von 33 Mrd. bis 36 Mrd. Dollar erwartet. 2022 dürfte es kaum weniger werden, zumal bereits mit der Produktion eines an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs begonnen worden sei.Pfizer-Chef Albert Bourla habe gesagt, er wisse nicht, ob das Mittel gebraucht werde oder wie es verwendet werde. "Aber wir werden bereit sein." Man erwarte bis Ende März oder Anfang April etwa 50 Mio. bis 100 Mio. Dosen des neuen Impfstoffs vorproduziert zu haben.Damit nicht genug: Kurz vor Weihnachten habe Pfizer für sein Mittel Paxlovid in den USA eine Notfallzulassung der nationalen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA erhalten. Mit dem Medikament sollten positiv getestete Corona-Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen sowie einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf behandelt werden. Prompt habe die US-Regierung Pillen geordert, um bis zu 20 Mio. Patienten behandeln zu können. In der Europäischen Union laufe noch die Prüfung durch die Arzneimittelbehörde EMA.