Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

46,145 EUR +2,97% (11.03.2022, 21:55)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

50,31 USD +2,26% (11.03.2022, 21:42)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (11.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Komme bald die vierte Corona-Impfung? Wenn es nach Albert Bourla gehe, ja. In einem Interview habe der Pfizer-CEO am Freitag angekündigt, der US-Gesundheitsbehörde FDA zeitnah Daten vorzulegen, die einen solchen Schritt nahelegen würden. Davon würde auch BioNTech profitieren. Gleichzeitig habe Bourla neue Impfstoffe angekündigt.Im Interview mit CNBC habe der Pfizer-CEO gesagt: "Ich denke, wir werden der FDA einen bedeutenden Fortschritt an Daten über die Notwendigkeit einer vierten Dosis vorlegen, und sie müssen natürlich ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen." Sollte die US-Gesundheitsbehörde Bourlas Einschätzungen teilen, würden dem Pharmakonzern und seinem deutschen Impfstoffpartner BioNTech zusätzliche Milliardenumsätze winken.Aktuell erwarte Pfizer im laufenden Jahr 32 Milliarden Dollar mit COVID-Vakzinen umzusetzen. Der Konzern habe erst vor kurzem die Prognose um eine Milliarde Dollar angehoben. Bei den Zahlen handele es sich um Mindestumsätze, die sich aus bereits geschlossenen Verträgen ergeben würden.Für Bourla seien Booster-Impfungen allerdings kein Allheilmittel. "Wir können uns nicht alle fünf oder sechs Monate impfen lassen", habe er gegenüber CNBC gesagt. Pfizer arbeite daher an der Entwicklung eines Vakzins, das die Infektion, Krankenhausaufenthalte und schwere Krankheitsverläufe verhindern solle. Außerdem sei die Entwicklung von Impfstoffen mit langer Haltbarkeit von Priorität, so der CEO."Der Aktionär" ist weiter von den starken Aussichten beider Unternehmen überzeugt, investierte Anleger bleiben an Bord, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer, BioNTech.