Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (10.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmariese Pfizer habe eine neue Kooperation im Bereich Gen-Editing geschlossen. Pfizer werde zukünftig mit Beam Therapeutics zusammenarbeiten, um Therapien für seltene genetische Erkrankungen zu entwickeln. Der Deal habe einen Wert von 1,35 Milliarden Dollar.Beam werde eine Vorauszahlung in Höhe von 300 Millionen Dollar erhalten und Forschungsaktivitäten leiten, bis drei neue Therapieziele für die Entwicklung außerhalb der bestehenden Programme des Unternehmens ausgewählt würden, so die Nachrichtenagentur Reuters in einer Mitteilung.Pfizer werde dann für die Entwicklungs- und Regulierungsaktivitäten für die Targets verantwortlich sein, mit der Option, sich für exklusive, weltweite Lizenzen für jedes Unternehmen zu entscheiden.Beam Therapeutics sei im Februar 2020 an die Börse gegangen, "Der Aktionär" habe die Aktie in Ausgabe 23/2021 zum Kauf empfohlen. Das Unternehmen sei auf das sogenannte Base Editing spezialisiert. Bei dieser Methode würden nur einzelne Basen verändert, ohne dass die DNA geschnitten werden müsse. Es handle sich dabei um eine neuere und sehr raffinierte Form des CRISPR/Cas-Systems, die mit besonderen Vorteilen punkte. Es würden beispielsweise die unerwünschten Folgen von doppelsträngigen DNA-Brüchen vermieden.Gentherapien würden darauf abzielen, bestimmte Krankheiten zu korrigieren, indem sie die fehlende oder mutierte Version eines Gens in den Zellen eines Patienten durch gesunde Kopien ersetzen würden, was sie zu den teuersten Medikamenten der Welt mache.Pfizer bleibt ein Basisinvestment im Pharmasektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Konzern habe sich nicht nur mit seinem Corona-Impfstoff und -Medikament bestens positioniert. Auch darüber hinaus gebe Pfizer kräftig Gas, wie dieser Deal und auch der jüngste neue Deal mit BioNTech zeigen würden. Anleger würden hier die Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 10.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer und BioNTech.