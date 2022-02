Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Pfizer habe mit dem gemeinsam mit dem Mainzer Partner BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff gewaltige Einnahmen verbuchen können. Aber auch für die Behandlung von Corona habe der US-Konzern längst einen Joker in der Hand: die Tablette Paxlovid. Die Nachfrage nach dem Mittel sei groß. Paxlovid sei mittlerweile in rund 40 Ländern weltweit zugelassen. Die EU erlaube ihren Mitgliedsstaaten den Notfalleinsatz des Mittels. Die deutsche Regierung habe bisher nur einen Vorvertrag mit Pfizer.Pfizer befinde sich in jedem Fall in einer guten Verhandlungsposition. Die Nachfrage übersteige derzeit das Angebot. Im ersten Halbjahr wolle der Konzern rund 30 Mio. Behandlungseinheiten herstellen, bis Ende des Jahres weitere 90 Mio. Packungen."Der Aktionär" sehe Pfizer weiter stark aufgestellt. Die Einnahmen dürften weiter sprudeln. Das Unternehmen sehe sich derzeit aber mit einigen Vorwürfen konfrontiert, insbesondere was den Zulassungsprozess des Corona-Impfstoffs angehe. Diese gelte es auszuräumen. Zudem habe man zuletzt den Zulassungsantrag für den Corona-Impfstoff in Indien zurückziehen sowie in den USA für Kinder unter fünf Jahren vorerst verschieben müssen. Das belaste derzeit den Kurs. Aus charttechnischer Sicht kämpfe sie Pfizer-Aktie derzeit mit der 50-USD-Marke. Diese gelte es nun zu verteidigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer und BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.