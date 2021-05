Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der Raiffeisen Bank International gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

32,125 EUR -1,70% (25.05.2021, 20:58)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

39,37 USD -1,11% (25.05.2021, 20:49)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (25.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des US-Arzneimittelherstellers Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Pfizer Inc. sei einer der größten Arzneimittelhersteller der Welt. Der Schwerpunkt liege bei klassischen Medikamenten und Impfstoffen. Wichtige Umsatzträger seien Prevnar (Lungenentzündung), Ibrance (Krebsmedikament) und Eliquis (Thrombose).Die Q1-Umsätze seien im Jahresvergleich um 44,6% auf USD 14,58 Mrd. gestiegen und hätten damit deutlich über den Konsensschätzungen von USD 13,63 Mrd. gelegen. Das adjustierte operative Wachstum (ohne den COVID-19-Impfstoff BNT162b2) habe sich auf 8% belaufen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie in der Höhe von USD 0,93 habe die Analystenerwartungen von USD 0,77 ebenfalls klar übererfüllen können. Pfizer habe im Berichtsquartal einen Umsatz von USD 3,46 Mrd. für seinen COVID-19-Impfstoff generieren können (Konsens: USD 3,28 Mrd.).Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte das Unternehmen Umsätze in einer Bandbreite zwischen USD 70,5 Mrd. und USD 72,5 Mrd. (vorher: USD 59,4 Mrd. bis USD 61,4 Mrd.). Den bereinigten Gewinn pro Aktie erwarte man nunmehr in einer Spanne zwischen USD 3,55 und USD 3,65 (vorher: USD 3,10 bis USD 3,20). Für seinen COVID-19-Impfstoff erwarte Pfizer infolge von erweiterten Lieferverträgen jetzt deutlich höhere Umsätze in der Größenordnung von USD 26 Mrd. (vorher: USD 15 Mrd.) bei einer unverändert prognostizierten bereinigten operativen Marge vor Steuern im hohen 20%-Bereich. Insgesamt rechne das Unternehmen mit rund 1,6 Mrd. ausgelieferten Impfdosen im Gesamtjahr 2021. Für das Jahr 2022 kalkuliere das Unternehmen gemeinsam mit seinem Partner BioNTech , dass man über eine Produktionskapazität von zumindest 3 Mrd. Dosen verfügen werde (2021: Bis zu 2,5 Mrd. Dosen).Sehr gut hätten sich die Absätze bei Pfizers Blockbuster-Medikament Eliquis (Blutverdünner) entwickelt, wo die Umsätze um 25% auf USD 1,64 Mrd. (Konsens: USD 1,38 Mrd.) angestiegen seien. Auch das vielversprechende Medikament Vyndamax (Einsatz bei bestimmten Herzfehler-Indikationen) zeige ungebrochen starkes Momentum (+88% auf USD 453 Mio.).In den USA hätten Pfizer und BioNTech Anfang Mai eine Notfallzulassung ihres COVID-19-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren erhalten, welcher in Phase-3 eine Effizienz von 100% in dieser Altersgruppe gezeigt habe.Basierend auf Pfizers Kommentaren zu Regierungsaufträgen erscheine es, dass die Impfstoffnachfrage in den Jahren 2021, 2022 und wahrscheinlich auch 2023 stark bleiben werde. Angetrieben werde dies durch die fortgesetzte globale Einführung des primären Zwei-Dosen-Schemas und die Ausweitung auf jüngere Personen, ergänzt durch jährliche Auffrischungsimpfungen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International seien jedoch der Ansicht, dass die jährlichen Umsätze in Milliardenhöhe eine relativ kurzlebige Opportunität sein würden, welche durch ein breiteres Marktangebot, Preisdruck und dem wahrscheinlichen Übergang von der Pandemie zu einer endemischen Infektion etwas erodieren würden.Pfizer sollte in der Lage sein, bis zur Mitte des Jahrzehnts (2020 bis 2025) ein leicht überdurchschnittliches Umsatzwachstum (6% p.a. ggü. 5% p.a. der Peer Group) zu generieren. Danach beginne für Pfizer jedoch die nächste Welle von "patent cliffs" (Patentabläufe). Der Konsens erwarte hier einen Gegenwind von bis zu USD 20 Mrd. im Zeitraum 2026 bis 2030 aufgrund des Verlusts der Exklusivität (loss of exclusivity; LOE). Da wir der Ansicht sind, dass das bestehende Geschäft von Pfizer nicht ausreicht, um diese LOE-Lücke auszugleichen, scheinen M&A-Transaktionen unserer Meinung nach unumgänglich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International.Pfizer habe einen starken Start ins Jahr 2021 hingelegt und die Konsenserwartungen stark übertroffen. Die Ganzjahresprognose habe das Unternehmen indes erneut angehoben. Das Unternehmen sei derzeit ein klarer Profiteur von der durch seine First-Mover Position beim COVID-19-Impfstoff induzierten sehr starken Umsatz- und Ergebnisdynamik. Das Sentiment rund um die Pfizer-Aktie sei allerdings ob der drohenden Patentabläufe zu Mitte dieses Jahrzehntes weiterhin getrübt bzw. belastet, da das Unternehmen ab 2026 Patente auf mehrere Medikamente verlieren werde. Die aktuelle Bewertung spiegele dies großteils und sehr anschaulich wider.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Pfizer-Aktie. Das von USD 39 auf USD 42 angehobene Kursziel entspreche beim KGV 2022e und EV/EBIT 2022e einem Bewertungsabschlag von im Mittel rund 10% gegenüber der Peer Group, was nach Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 25.05.2021)