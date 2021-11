Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Pfizer habe zuletzt die Aktien der Corona-Impfstoffproduzenten durchgewirbelt. Vor rund eineinhalb Wochen habe Pfizer gemeldet, dass das Unternehmen über eine wirksame Pille verfüge, die schwere Krankheitsverläufe bei Corona-Infizierten verhindern solle. Die Aktie habe folglich einen Höhenflug hingelegt und stehe jetzt an einer wichtigen Marke.Mitte Oktober sei der Pfizer-Aktie die Trendwende geglückt. Der zweimonatige Abwärtstrend habe an der Unterstützungszone gestoppt, die sich am Mai- und Juni-Hoch bei 40,72 und 41,09 Dollar aufgespannt habe. Von dort aus hätten Kaufsignale beim MACD- und Stochastik-Indikator einen Rebound angekündigt. Dieser sei daraufhin von den guten Quartalszahlen am 2. November sowie der Meldung über die guten Studienergebnisse des Corona-Medikaments bekräftigt worden.Folglich sei der Wert bis an das August-Verlaufshoch bei 50,49 Dollar geklettert. Somit sei auch das Rekordhoch bei 51,86 Dollar in Reichweite. Sollte der Titel innerhalb der nächsten Tage über diese Hürde springen, wäre infolge dieses Kaufsignals mit einem anhaltenden Höhenflug zu rechnen. Zu beachten sei jedoch, dass der Titel deutlich überhitzt sei. Vor allem das abnehmende Handelsvolumen, die verhältnismäßig niedrige Trendstärke trotz des steilen Höhenflugs sowie Kurse am oberen Bollinger-Band würden eher dafür sprechen, dass die Aktie vorerst auf ihrem hohen Niveau konsolidieren dürfte.Neueinsteiger warten erstmal ab, Investierte lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link