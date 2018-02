Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

29,43 EUR -1,24% (02.02.2018, 11:48)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

36,83 USD -0,57% (01.02.2018, 22:00)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (02.02.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE).Die Q4-Quartalszahlen von Pfizer seien umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen und ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen. Sie seien weiterhin durch die Portfolioveränderungen beeinflusst. Im Februar 2017 sei das Infusionsgeschäft von Hospira (HIS) verkauft worden. Durch positive Wechselkurseffekte sei der Umsatz in Q4 um 1% auf 13,7 Mrd. USD gestiegen, was ziemlich genau der Konsensuserwartung entsprochen habe. Bereinigt um den Verkauf wäre er um 2% gewachsen.Die Sparte "Innovative Health" habe um 6% auf 8,1 Mrd. USD zulegen können, während es bei der zweiten Sparte "Essential Health" erneut einen Umsatzrückgang von 7% auf 5,5 Mrd. USD gegeben habe. "Innovative Health" habe dabei von den neuen Medikamenten Ibrance (+11%), Eliquis (+46%) und Xeljanz (+47%) profitiert, die alle eine marktführende Rolle einnehmen würden. Der wesentliche Teil des Rückgangs bei "Essential Health" (5%) gehe auf die Veräußerung von HIS zurück, der Rest sei generischer Konkurrenz geschuldet.Im Gegensatz zum Umsatz habe Pfizer sein Nettoergebnis deutlich steigern können. Aufgrund der US-Steuerreform habe der von Pfizer berichtete Gewinn in Q4 einmalig mit 10,7 Mrd. USD profitiert. Dies habe dazu geführt, dass das Unternehmen in Q4 einen Gewinn von 12,3 Mrd. USD oder 2,02 USD je Aktie habe ausweisen können. Auch das bereinigte Ergebnis habe Pfizer aufgrund seiner Kostendisziplin um 30% auf 3,7 Mrd. USD bzw. 0,62 USD steigern können, was die Erwartungen (0,56 USD) um sechs Cent geschlagen habe.Der Gesamtumsatz solle 2018 zwischen 53,5 Mrd. und 55,5 Mrd. USD betragen. Das Ertragsziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie sehe Pfizer jetzt zwischen 2,90 USD und 3,00 USD. Dabei erwarte Pfizer aufgrund der US-Steuerreform eine Steuerquote von rund 17%.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Pfizer-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel werde bei 37 USD belassen. (Analyse vom 02.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link