Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

31,91 EUR -0,03% (17.07.2018, 08:33)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

37,38 USD -0,40% (16.07.2018, 22:02)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (17.07.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Chartanalyse der BNP Paribas:Die Pfizer-Aktie (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) steht momentan vor einer wichtigen mittelfristigen Entscheidung, wie aus der Veröffentlichung "daily AKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Dezember vergangenen Jahres hätten es die Käufer nicht geschafft, sich nachhaltig über den Widerstandsbereich bei 37,28 USD abzusetzen. In der letzten Woche habe die Aktie erstmals per Tagesschluss oberhalb dieses Preisniveaus handeln können. Neuer Kaufdruck sei jedoch nicht aufgekommen, was nicht zuletzt auch an der deckelnden Trendkanalbegrenzung liegen dürfte. Zudem keile sich der Kurs Intraday ein.AusblickDie Bullen in Pfizer seien noch nicht über den Berg, ganz im Gegenteil. Es bestehe weiterhin die Möglichkeit, dass es sich beim Ausbruch nach oben um einen Fehlausbruch handle. Treffe dies zu, könnte es in den nächsten Tagen wieder abwärts bis in den Preisbereich von 36,45 USD gehen. An der dortigen Unterstützung stünde eine neue Entscheidung an. Laufe es für Investoren schlecht, wäre ein Kursrutsch auf 34,32 USD möglich. Auf der anderen Seite müsste der Widerstandsbereich um 37,28 USD nachhaltig bullisch gebrochen werden. Könnten sich die Käufer tatsächlich durchsetzen, würden neue Jahreshochs bei und über 39,43 USD locken. (Analyse vom 17.07.2018)Börsenplätze Pfizer-Aktie: