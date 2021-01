Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

181,00 EUR +11,59% (11.01.2021, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

180,20 EUR +10,69% (11.01.2021, 16:29)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (11.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) unter die Lupe.Gute Nachrichten: Das TecDAX-Unternehmen wolle nach dem Coronajahr 2020 seine Ziele für die kommenden Jahre überarbeiten. Für die nächsten drei bis fünf Jahre rechne der Vorstand von Pfeiffer Vacuum mit einem steigenden Marktanteil durch Wachstum aus eigener Kraft sowie durch Akquisitionen. Bei den Anlegern würden die Nachrichten gut ankommen.Detaillierte Zahlen wolle Pfeiffer Vacuum zwar erst nach einer genaueren Analyse nennen. Schon jetzt sei klar: Der Umsatz solle wesentlich steigen und die Profitabilität sich erheblich verbessern. Die bisherigen Ziele aus dem Jahr 2018 seien damit passé.Bisher habe das Unternehmen angestrebt, bis 2025 eine stärkere Nummer zwei in der Branche zu werden. Der Marktanteil sollte 20 Prozent erreichen. Vom Umsatz sollten 20 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) beim Unternehmen hängen bleiben.Zur Gewinnentwicklung habe Pfeiffer Vacuum keine Angaben gemacht. Die Investoren würden aber allein schon wegen der positiven Aussagen zum Umsatz kräftig zugreifen. Mit dem heutigen Kurssprung erreiche der TecDAX-Titel erneut die 180-Euro-Marke. An diesem charttechnischen Widerstand sei der Aktienkurs im Vorjahr gleich mehrfach nach unten abgeprallt.Vor einem Neueinstieg warten Anleger weitere Details zum Umsatz und Gewinn sowie ein Kaufsignal ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)