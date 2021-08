Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

178,20 EUR +1,83% (10.08.2021, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

178,00 EUR +1,71% (10.08.2021, 10:29)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (10.08.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) weiterhin zu verkaufen.Der Umsatz sei in Q2/2021 deutlich und stärker als erwartet um 34,3% auf 199,5 (Vj.: 148,5; Analystenschätzung: 183,4; Marktkonsens: 184,0) Mio. Euro geklettert. Besonders dynamisch sei dabei laut Unternehmensangaben erneut die Umsatzentwicklung im Halbleitermarkt gewesen. Auch ergebnisseitig seien die Q2-Zahlen besser als erwartet ausgefallen (z.B. EBIT: 25,5 (Vj.: 6,7; Analystenschätzung: 20,7; Marktkonsens: 21,6) Mio. Euro). Ferner solle der Umsatz nun in 2021 auf 710-730 (bisher: Umsatzwachstum >10% y/y (entspreche >680 Mio. Euro); Vj.: 618,7) Mio. Euro steigen und die EBIT-Marge auf 12,0%-13,0% (bisher: >10%; Vj.: 7,3%). Jost habe seine Prognosen für 2021e (EPS: 6,40 (alt: 5,20) Euro; DPS: 2,20 (alt: 1,90) Euro) und für 2022e: (EPS: 6,99 (alt: 6,19) Euro; DPS: 2,50 (alt: 2,10) Euro) erhöht.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 1,90 Euro/Aktie) bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die Pfeiffer Vacuum-Aktie weiterhin mit "verkaufen". Das Kursziel werde von 150 Euro auf 160 Euro angehoben. (Analyse vom 10.08.2021)Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: