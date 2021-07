Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

176,80 EUR +2,67% (22.07.2021, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

176,60 EUR +2,32% (22.07.2021, 13:37)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (22.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) unter die Lupe.Pfeiffer Vacuum habe gestern nach einem Rekordumsatz im ersten Halbjahr die Latte für 2021 ein weiteres Mal höher gelegt. Umsatz und operativer Gewinn dürften im laufenden Jahr noch stärker steigen als zuletzt gedacht. Als Grund habe der Vakuumpumpen-Hersteller die prall gefüllten Auftragsbücher genannt. Die Aktie sprenge an. "Der Aktionär"-Trading-Tipp gehe auf.Die bereits 1890 gegründete Pfeiffer Vacuum habe einiges zu bieten. Neben beispielsweise der Produktion von Mikroprozessoren, die unter anderem in Smartphones eingesetzt werden könnten, würden die Pumpen die Herstellung von Flachbildschirmen oder spezielle Beschichtungsverfahren für zum Beispiel Solarzellen ermöglichen. Mit den Vakuumpumpen der Hessen könnten Chiphersteller, Labore und andere Kunden ihre Reinräume von Staub und anderen störenden Einflüssen freihalten.Weitere Einsatzgebiete würden sich in der Raumfahrt finden: Hier könnten mithilfe hocheffektiver Vakuumkammern weltraumähnliche Bedingungen für Astronauten geschaffen werden. Auch in der Medizin entpuppe sich der Einsatz von Vakuumtechnologie, die für die Ionen-Bestrahlungstherapie zur Behandlung von Krebs unabdingbar sei, als wegweisend.Die Nachfrage boome. Im ersten Halbjahr habe Pfeiffer den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach vorläufigen Zahlen um fast 30 Prozent auf gut 391 Millionen Euro gesteigert und damit den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte erreicht. Mit einem Plus von fast 41 Prozent habe das Geschäft mit Halbleitern und Zukunftstechnologien besonders stark zugelegt. Im Bereich Analytik, Industrie sowie Forschung und Entwicklung sei der Anstieg mit 19 Prozent ebenfalls zweistellig ausgefallen.Die Prognose sei erneut angepasst worden: Für das laufende Jahr rechne Pfeiffer Vacuum jetzt mit einem Umsatzanstieg um etwa 15 bis 18 Prozent auf 710 bis 730 Millionen Euro. Vom Erlös sollten zwölf bis 13 Prozent als operativer Gewinn (EBIT) hängen bleiben. Erst im April habe Pfeiffer seine Jahresziele angehoben und ein Umsatzplus sowie eine operative Marge von jeweils mehr als zehn Prozent in Aussicht gestellt.Mit dem Sprung über das Juli-Hoch bei 167 Euro sei vor Kurzen das passende charttechnische Kaufsignal generiert worden. Mit der Prognoseerhöhung beschleunige die Aktie ihren noch jungen Aufwärtstrend. Risikobewusste Anleger, die seit letzter Woche mit dem Turbo-Long (WKN TT1U16/ Empf.-Kurs: 0,34 Euro) von HSBC mit Hebel auf dieses Szenario spekulieren würden, lägen bereits 20 Prozent vorne. Erreiche die Aktie das Verkaufshoch aus dem April bei 180 Euro, würde das Zertifikat rund 40 Prozent im Plus notieren. Gewinne laufen lassen, rät Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein Stopp knapp über Einstieg sichere die Position ab. (Analyse vom 22.07.2021)