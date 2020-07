Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



170,20 EUR -0,82% (09.07.2020, 17:35)



171,20 EUR -0,93% (09.07.2020, 16:39)



DE0006916604



691660



PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (09.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe seit Wochen Druck auf dem Kessel. Ausgehend vom Corona-Tief habe der deutsche Pumpenhersteller rund 60 Prozent zugelegt. Nun stehe das Papier am Scheideweg: Werde die Pfeiffer Vacuum-Aktie das alte Rekordhoch überschritten und den bisherigen Höhenflug fortsetzen oder von dort abprallen?Der Maschinenbaukonzern habe am Mittwoch 20 Cent über dem bisherigen Allzeithoch bei 175,60 Euro schließen können. Seit diesem Vorstoß dümple der Aktienkurs unterhalb der Widerstandslinie herum und traue sich nicht weiter vorzustoßen.Charttechnisch betrachtet würden der alte und neue Hochpunkt ein Doppel-Top darstellen, was auf eine bearishe Entwicklung hindeute. Andererseits befinde sich der Kurs nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend und bekomme durch hohe Handelsvolumina Unterstützung für seinen Anstieg.Bereits engagierte Anleger können die Situation nutzen, um ihre Stopp - oder Take-Profit-Grenzen anzupassen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Kurzfristige Trader könnten hingegen auf einen Ausbruch nach oben wetten. (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link